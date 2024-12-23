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سعر CyberDEX (CYDX) المباشر لليوم هو USD 0.01173422 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M . يتم تحديث سعر CYDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CyberDEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.83K - تغيير سعر CyberDEX خلال اليوم هو -4.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 233.08M

أداء سعر CyberDEX (CYDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.00049975880214747 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.0052973960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.0070753368 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.03290670265229155 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00049975880214747 -4.08% 30 يوم $ -0.0052973960 -45.14% 60 يوم $ -0.0070753368 -60.29% 90 يوم $ -0.03290670265229155 -73.71%

تحليل سعر CyberDEX (CYDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CyberDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01137841$ 0.01137841 $ 0.01137841 24 ساعة مرتفع $ 0.01271316$ 0.01271316 $ 0.01271316 عالية طوال الوقت $ 0.077973$ 0.077973 $ 0.077973 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -4.08% تغير السعر (7 أيام) -23.49%

معلومات سوق CyberDEX (CYDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: