سعر CyberDEX (CYDX)
سعر CyberDEX (CYDX) المباشر لليوم هو USD 0.01173422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M. يتم تحديث سعر CYDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CyberDEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.83K
- تغيير سعر CyberDEX خلال اليوم هو -4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 233.08M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CYDX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CYDX.
خلال اليوم، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.00049975880214747 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.0052973960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.0070753368 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CyberDEX مقابل USD هو $ -0.03290670265229155 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00049975880214747
|-4.08%
|30 يوم
|$ -0.0052973960
|-45.14%
|60 يوم
|$ -0.0070753368
|-60.29%
|90 يوم
|$ -0.03290670265229155
|-73.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CyberDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-4.08%
-23.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CYDX إلى AUD
A$0.0186574098
|1 CYDX إلى GBP
￡0.0092700338
|1 CYDX إلى EUR
€0.011147509
|1 CYDX إلى USD
$0.01173422
|1 CYDX إلى MYR
RM0.05280399
|1 CYDX إلى TRY
₺0.4128098596
|1 CYDX إلى JPY
¥1.8360534034
|1 CYDX إلى RUB
₽1.2059257894
|1 CYDX إلى INR
₹0.9967046468
|1 CYDX إلى IDR
Rp189.2615864066
|1 CYDX إلى PHP
₱0.6904415048
|1 CYDX إلى EGP
￡E.0.5969197714
|1 CYDX إلى BRL
R$0.0713440576
|1 CYDX إلى CAD
C$0.0167799346
|1 CYDX إلى BDT
৳1.3964895222
|1 CYDX إلى NGN
₦18.1643378756
|1 CYDX إلى UAH
₴0.4901383694
|1 CYDX إلى VES
Bs0.59844522
|1 CYDX إلى PKR
Rs3.2530778106
|1 CYDX إلى KZT
₸6.1371144022
|1 CYDX إلى THB
฿0.4010756396
|1 CYDX إلى TWD
NT$0.3828875986
|1 CYDX إلى CHF
Fr0.0104434558
|1 CYDX إلى HKD
HK$0.0911748894
|1 CYDX إلى MAD
.د.م0.1175768844