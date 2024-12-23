سعر Curly (CURLY)
سعر Curly (CURLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.11K. يتم تحديث سعر CURLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.39K
- تغيير سعر Curly خلال اليوم هو +36.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 988.90M
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خلال اليوم، كان سعر Curly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+36.13%
|30 يوم
|$ 0
|-80.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
+36.13%
-37.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain
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