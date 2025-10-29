معلومات سعر CTOC (CTOC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.033355 24 ساعة مرتفع $ 0.03543464 عالية طوال الوقت $ 0.154429 أدنى سعر $ 0.00791853 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -4.30% تغير السعر (7 أيام) -8.47%

سعر CTOC (CTOC) في الوقت الحقيقي هو $0.03388418. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CTOC بين أدنى سعر $ 0.033355 وأعلى سعر $ 0.03543464، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCTOC على الإطلاق هو $ 0.154429، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00791853.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CTOC +0.32% على مدار الساعة الماضية، -4.30% على مدار 24 ساعة، و -8.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CTOC (CTOC)

القيمة السوقية $ 2.05M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.39M إمداد دورة التداول 60.50M إجمالي العرض 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CTOC هي $ 2.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CTOC يبلغ 60.50M، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.39M.