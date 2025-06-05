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سعر CryptoDM (CDM) المباشر لليوم هو USD 0.01917928 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.26K . يتم تحديث سعر CDM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoDM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CryptoDM خلال اليوم هو -2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00K

أداء سعر CryptoDM (CDM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ -0.00054074697294648 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00054074697294648 -2.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CryptoDM (CDM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoDM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01883169$ 0.01883169 $ 0.01883169 24 ساعة مرتفع $ 0.01972457$ 0.01972457 $ 0.01972457 عالية طوال الوقت $ 0.065531$ 0.065531 $ 0.065531 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -16.38%

معلومات سوق CryptoDM (CDM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: