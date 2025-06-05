سعر CryptoDM (CDM)
سعر CryptoDM (CDM) المباشر لليوم هو USD 0.01917928. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.26K. يتم تحديث سعر CDM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoDM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CryptoDM خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00K
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خلال اليوم، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ -0.00054074697294648 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoDM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00054074697294648
|-2.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoDM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-2.74%
-16.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data
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