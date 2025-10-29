معلومات سعر Crypto Twitter (CT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.34% تغير السعر (7 أيام) +3.37% تغير السعر (7 أيام) +3.37%

سعر Crypto Twitter (CT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCT على الإطلاق هو $ 0.002489، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CT -- على مدار الساعة الماضية، +1.34% على مدار 24 ساعة، و +3.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crypto Twitter (CT)

القيمة السوقية $ 29.49K$ 29.49K $ 29.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.49K$ 29.49K $ 29.49K إمداد دورة التداول 913.19M 913.19M 913.19M إجمالي العرض 913,187,791.658642 913,187,791.658642 913,187,791.658642

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Twitter هي $ 29.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CT يبلغ 913.19M، مع إجمالي عرض 913187791.658642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.49K.