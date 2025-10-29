سعر Crypto Twitter المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Crypto Twitter المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CT بسهولة على موقع MEXC الآن.

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:43 (UTC+8)

معلومات سعر Crypto Twitter (CT) في (USD)

سعر Crypto Twitter (CT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCT على الإطلاق هو $ 0.002489، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CT -- على مدار الساعة الماضية، +1.34% على مدار 24 ساعة، و +3.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crypto Twitter (CT)

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Twitter هي $ 29.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CT يبلغ 913.19M، مع إجمالي عرض 913187791.658642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.49K.

ما هو Crypto Twitter ( CT )

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

كم ستكون قيمة Crypto Twitter (CT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Crypto Twitter (CT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Crypto Twitter.

تحقق الآن من توقعات سعر Crypto Twitter!

عملة CT إلى العملات المحلية

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Crypto Twitter (CT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Crypto Twitter (CT)

كم يساوي Crypto Twitter (CT) اليوم؟
سعر CT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CT إلى USD الحالي؟
سعر CT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Crypto Twitter ؟
القيمة السوقية لعملة CT هي $ 29.49K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CT؟
العرض المتداول لتوكن CT هو 913.19M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CT؟
حقق CT سعرًا قياسيًا قدره 0.002489 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CT.
ما هو حجم تداول CT؟
حجم تداول CT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CT هذا العام؟
قد يرتفع CT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:43 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

