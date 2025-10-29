سعر Crypto Factor المباشر اليوم هو 0.01300379 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CFR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CFR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Crypto Factor المباشر اليوم هو 0.01300379 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CFR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CFR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Crypto Factor

سعر Crypto Factor (CFR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CFR إلى USD:

$0.01300379
$0.01300379$0.01300379
-3.20%1D
USD
مخطط أسعار Crypto Factor (CFR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:05:18 (UTC+8)

معلومات سعر Crypto Factor (CFR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01291824
$ 0.01291824$ 0.01291824
24 ساعة منخفض
$ 0.01355507
$ 0.01355507$ 0.01355507
24 ساعة مرتفع

$ 0.01291824
$ 0.01291824$ 0.01291824

$ 0.01355507
$ 0.01355507$ 0.01355507

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01107902
$ 0.01107902$ 0.01107902

-1.07%

-3.20%

-2.73%

-2.73%

سعر Crypto Factor (CFR) في الوقت الحقيقي هو $0.01300379. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CFR بين أدنى سعر $ 0.01291824 وأعلى سعر $ 0.01355507، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCFR على الإطلاق هو $ 0.0402748، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01107902.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CFR -1.07% على مدار الساعة الماضية، -3.20% على مدار 24 ساعة، و -2.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crypto Factor (CFR)

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Factor هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CFR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.

سجل سعر Crypto Factor (CFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Factor مقابل USD هو $ -0.00043119496726005 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Factor مقابل USD هو $ -0.0055833358 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Factor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Factor مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00043119496726005-3.20%
30 يوم$ -0.0055833358-42.93%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Crypto Factor ( CFR )

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Crypto Factor (CFR)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Crypto Factor (USD)

كم ستكون قيمة Crypto Factor (CFR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Crypto Factor (CFR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Crypto Factor.

تحقق الآن من توقعات سعر Crypto Factor!

عملة CFR إلى العملات المحلية

توكنوميكس Crypto Factor (CFR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Crypto Factor (CFR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CFR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Crypto Factor (CFR)

كم يساوي Crypto Factor (CFR) اليوم؟
سعر CFR المباشر في USD هو USD 0.01300379، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CFR إلى USD الحالي؟
سعر CFR إلى USD الحالي هو $ 0.01300379. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Crypto Factor ؟
القيمة السوقية لعملة CFR هي $ 1.30M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CFR؟
العرض المتداول لتوكن CFR هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CFR؟
حقق CFR سعرًا قياسيًا قدره 0.0402748 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CFR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01107902 CFR.
ما هو حجم تداول CFR؟
حجم تداول CFR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CFR هذا العام؟
قد يرتفع CFR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CFR لمزيد من التحليل المتعمق.
