معلومات سعر Crypto Factor (CFR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01291824 $ 0.01291824 $ 0.01291824 24 ساعة منخفض $ 0.01355507 $ 0.01355507 $ 0.01355507 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01291824$ 0.01291824 $ 0.01291824 24 ساعة مرتفع $ 0.01355507$ 0.01355507 $ 0.01355507 عالية طوال الوقت $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 أدنى سعر $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) -3.20% تغير السعر (7 أيام) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -2.73%

سعر Crypto Factor (CFR) في الوقت الحقيقي هو $0.01300379. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CFR بين أدنى سعر $ 0.01291824 وأعلى سعر $ 0.01355507، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCFR على الإطلاق هو $ 0.0402748، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01107902.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CFR -1.07% على مدار الساعة الماضية، -3.20% على مدار 24 ساعة، و -2.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crypto Factor (CFR)

القيمة السوقية $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Factor هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CFR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.