استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Crypto Factor نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.013373 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Crypto Factor نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.014042 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CFR هو $ 0.014744 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CFR هو $ 0.015481 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CFR في عام 2029 هو $ 0.016255 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CFR في عام 2030 هو $ 0.017068 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Crypto Factor نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.027802.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Crypto Factor نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.045287.