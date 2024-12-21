احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRYING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRYING.

سعر Crying Cat (CRYING) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.27K . يتم تحديث سعر CRYING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crying Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.55K - تغيير سعر Crying Cat خلال اليوم هو -20.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 962.67M

أداء سعر Crying Cat (CRYING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.17% 30 يوم $ 0 -67.40% 60 يوم $ 0 -69.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crying Cat (CRYING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crying Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00774955$ 0.00774955 $ 0.00774955 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -20.17% تغير السعر (7 أيام) -33.87%

معلومات سوق Crying Cat (CRYING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: