سعر Crying Cat (CRYING)
سعر Crying Cat (CRYING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.27K. يتم تحديث سعر CRYING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crying Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.55K
- تغيير سعر Crying Cat خلال اليوم هو -20.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 962.67M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRYING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRYING.
خلال اليوم، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crying Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.17%
|30 يوم
|$ 0
|-67.40%
|60 يوم
|$ 0
|-69.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crying Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-20.17%
-33.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRYING إلى AUD
A$--
|1 CRYING إلى GBP
￡--
|1 CRYING إلى EUR
€--
|1 CRYING إلى USD
$--
|1 CRYING إلى MYR
RM--
|1 CRYING إلى TRY
₺--
|1 CRYING إلى JPY
¥--
|1 CRYING إلى RUB
₽--
|1 CRYING إلى INR
₹--
|1 CRYING إلى IDR
Rp--
|1 CRYING إلى PHP
₱--
|1 CRYING إلى EGP
￡E.--
|1 CRYING إلى BRL
R$--
|1 CRYING إلى CAD
C$--
|1 CRYING إلى BDT
৳--
|1 CRYING إلى NGN
₦--
|1 CRYING إلى UAH
₴--
|1 CRYING إلى VES
Bs--
|1 CRYING إلى PKR
Rs--
|1 CRYING إلى KZT
₸--
|1 CRYING إلى THB
฿--
|1 CRYING إلى TWD
NT$--
|1 CRYING إلى CHF
Fr--
|1 CRYING إلى HKD
HK$--
|1 CRYING إلى MAD
.د.م--