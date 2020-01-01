توكنوميكس Crying Cat (CRYING) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crying Cat (CRYING)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crying Cat (CRYING) This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. الموقع الرسمي: https://cryingcats.xyz/ اشتر CRYING الآن!

توكنوميكس Crying Cat (CRYING) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crying Cat (CRYING)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 236.38K $ 236.38K $ 236.38K إجمالي العرض: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M العرض المتداول: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 236.38K $ 236.38K $ 236.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00024667 $ 0.00024667 $ 0.00024667 معرفة المزيد عن سعر Crying Cat (CRYING)

توكنوميكس Crying Cat (CRYING): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crying Cat (CRYING) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRYING التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRYING التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRYING، استكشف السعر المباشر لتوكن CRYING!

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