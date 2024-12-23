سعر Crunchcat (CRUNCH)
سعر Crunchcat (CRUNCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 142.48K. يتم تحديث سعر CRUNCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crunchcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.85
- تغيير سعر Crunchcat خلال اليوم هو -2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Crunchcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crunchcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crunchcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crunchcat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.48%
|30 يوم
|$ 0
|-56.56%
|60 يوم
|$ 0
|-35.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crunchcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.79%
-2.48%
-4.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOL Memecoin project modelled after viral tiktok user monkeycatluna, marketing fund reserved for charity
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