معلومات سعر CROTCH (CROTCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00546261 $ 0.00546261 $ 0.00546261 24 ساعة منخفض $ 0.00655768 $ 0.00655768 $ 0.00655768 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00546261$ 0.00546261 $ 0.00546261 24 ساعة مرتفع $ 0.00655768$ 0.00655768 $ 0.00655768 عالية طوال الوقت $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 أدنى سعر $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -8.70% تغير السعر (7 أيام) -11.84% تغير السعر (7 أيام) -11.84%

سعر CROTCH (CROTCH) في الوقت الحقيقي هو $0.0056245. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CROTCH بين أدنى سعر $ 0.00546261 وأعلى سعر $ 0.00655768، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCROTCH على الإطلاق هو $ 0.01267094، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00536047.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CROTCH +1.02% على مدار الساعة الماضية، -8.70% على مدار 24 ساعة، و -11.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CROTCH (CROTCH)

القيمة السوقية $ 397.78K$ 397.78K $ 397.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M إمداد دورة التداول 70.72M 70.72M 70.72M إجمالي العرض 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CROTCH هي $ 397.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CROTCH يبلغ 70.72M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.25M.