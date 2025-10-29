سعر CROTCH المباشر اليوم هو 0.0056245 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CROTCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CROTCH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر CROTCH المباشر اليوم هو 0.0056245 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CROTCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CROTCH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CROTCH

معلومات سعر CROTCH

الوثيقة البيضاء لـ CROTCH

الموقع الرسمي لـ CROTCH

اقتصاد توكن CROTCH

توقعات سعر CROTCH

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار CROTCH

سعر CROTCH (CROTCH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CROTCH إلى USD:

$0.0056245
$0.0056245$0.0056245
-8.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار CROTCH (CROTCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:12 (UTC+8)

معلومات سعر CROTCH (CROTCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00546261
$ 0.00546261$ 0.00546261
24 ساعة منخفض
$ 0.00655768
$ 0.00655768$ 0.00655768
24 ساعة مرتفع

$ 0.00546261
$ 0.00546261$ 0.00546261

$ 0.00655768
$ 0.00655768$ 0.00655768

$ 0.01267094
$ 0.01267094$ 0.01267094

$ 0.00536047
$ 0.00536047$ 0.00536047

+1.02%

-8.70%

-11.84%

-11.84%

سعر CROTCH (CROTCH) في الوقت الحقيقي هو $0.0056245. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CROTCH بين أدنى سعر $ 0.00546261 وأعلى سعر $ 0.00655768، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCROTCH على الإطلاق هو $ 0.01267094، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00536047.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CROTCH +1.02% على مدار الساعة الماضية، -8.70% على مدار 24 ساعة، و -11.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CROTCH (CROTCH)

$ 397.78K
$ 397.78K$ 397.78K

--
----

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

70.72M
70.72M 70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CROTCH هي $ 397.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CROTCH يبلغ 70.72M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.25M.

سجل سعر CROTCH (CROTCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CROTCH مقابل USD هو $ -0.000536101555322586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CROTCH مقابل USD هو $ -0.0011304721 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CROTCH مقابل USD هو $ -0.0009366446 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CROTCH مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000536101555322586-8.70%
30 يوم$ -0.0011304721-20.09%
60 يوم$ -0.0009366446-16.65%
90 يوم$ 0--

ما هو CROTCH ( CROTCH )

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر CROTCH (USD)

كم ستكون قيمة CROTCH (CROTCH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CROTCH (CROTCH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CROTCH.

تحقق الآن من توقعات سعر CROTCH!

عملة CROTCH إلى العملات المحلية

توكنوميكس CROTCH (CROTCH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CROTCH (CROTCH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CROTCH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول CROTCH (CROTCH)

كم يساوي CROTCH (CROTCH) اليوم؟
سعر CROTCH المباشر في USD هو USD 0.0056245، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CROTCH إلى USD الحالي؟
سعر CROTCH إلى USD الحالي هو $ 0.0056245. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ CROTCH ؟
القيمة السوقية لعملة CROTCH هي $ 397.78K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CROTCH؟
العرض المتداول لتوكن CROTCH هو 70.72M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CROTCH؟
حقق CROTCH سعرًا قياسيًا قدره 0.01267094 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CROTCH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00536047 CROTCH.
ما هو حجم تداول CROTCH؟
حجم تداول CROTCH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CROTCH هذا العام؟
قد يرتفع CROTCH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CROTCH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:12 (UTC+8)

تحديثات CROTCH (CROTCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,911.68
$112,911.68$112,911.68

-1.50%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.01
$4,000.01$4,000.01

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03942
$0.03942$0.03942

-15.11%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

-2.33%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2780
$3.2780$3.2780

-15.02%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.01
$4,000.01$4,000.01

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,911.68
$112,911.68$112,911.68

-1.50%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

-2.33%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6474
$2.6474$2.6474

+0.43%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19350
$0.19350$0.19350

-3.13%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06912
$0.06912$0.06912

+3,356.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004260
$0.00004260$0.00004260

+555.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.187
$2.187$2.187

+191.60%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000238
$0.0000000238$0.0000000238

+176.74%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000034
$0.000000000000000000000034$0.000000000000000000000034

+209.09%