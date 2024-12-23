سعر Crosswalk (CSW)
سعر Crosswalk (CSW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.79K. يتم تحديث سعر CSW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crosswalk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.51K
- تغيير سعر Crosswalk خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.88B
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خلال اليوم، كان سعر Crosswalk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crosswalk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crosswalk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crosswalk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-21.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crosswalk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
+0.20%
-16.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem.
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