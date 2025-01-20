سعر Crob Mob (CROB)
سعر Crob Mob (CROB) المباشر لليوم هو USD 0.02234112. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CROB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crob Mob الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.43K
- تغيير سعر Crob Mob خلال اليوم هو +9.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ +0.00187776 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ -0.0048553308 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ -0.0065458722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ +0.007515495072439313 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00187776
|+9.18%
|30 يوم
|$ -0.0048553308
|-21.73%
|60 يوم
|$ -0.0065458722
|-29.29%
|90 يوم
|$ +0.007515495072439313
|+50.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crob Mob: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.05%
+9.18%
+0.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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