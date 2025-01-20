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سعر Crob Mob (CROB) المباشر لليوم هو USD 0.02234112 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CROB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crob Mob الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.43K - تغيير سعر Crob Mob خلال اليوم هو +9.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crob Mob (CROB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ +0.00187776 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ -0.0048553308 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ -0.0065458722 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crob Mob مقابل USD هو $ +0.007515495072439313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00187776 +9.18% 30 يوم $ -0.0048553308 -21.73% 60 يوم $ -0.0065458722 -29.29% 90 يوم $ +0.007515495072439313 +50.69%

تحليل سعر Crob Mob (CROB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crob Mob: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02017838$ 0.02017838 $ 0.02017838 24 ساعة مرتفع $ 0.02447513$ 0.02447513 $ 0.02447513 عالية طوال الوقت $ 0.060856$ 0.060856 $ 0.060856 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) +9.18% تغير السعر (7 أيام) +0.65%

معلومات سوق Crob Mob (CROB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: