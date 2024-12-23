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سعر Credefi (CREDI) المباشر لليوم هو USD 0.01351475 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.11M . يتم تحديث سعر CREDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Credefi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.73K - تغيير سعر Credefi خلال اليوم هو -7.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 748.57M

أداء سعر Credefi (CREDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.0011627620056185 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.0000218952 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.0023634959 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.007208581933483455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0011627620056185 -7.92% 30 يوم $ -0.0000218952 -0.16% 60 يوم $ -0.0023634959 -17.48% 90 يوم $ -0.007208581933483455 -34.78%

تحليل سعر Credefi (CREDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Credefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01337429$ 0.01337429 $ 0.01337429 24 ساعة مرتفع $ 0.01475502$ 0.01475502 $ 0.01475502 عالية طوال الوقت $ 0.317732$ 0.317732 $ 0.317732 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -7.92% تغير السعر (7 أيام) -23.93%

معلومات سوق Credefi (CREDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: