سعر Credefi (CREDI)
سعر Credefi (CREDI) المباشر لليوم هو USD 0.01351475. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.11M. يتم تحديث سعر CREDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Credefi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.73K
- تغيير سعر Credefi خلال اليوم هو -7.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 748.57M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CREDI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CREDI.
خلال اليوم، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.0011627620056185 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.0000218952 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.0023634959 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Credefi مقابل USD هو $ -0.007208581933483455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0011627620056185
|-7.92%
|30 يوم
|$ -0.0000218952
|-0.16%
|60 يوم
|$ -0.0023634959
|-17.48%
|90 يوم
|$ -0.007208581933483455
|-34.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Credefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-7.92%
-23.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CREDI إلى AUD
A$0.0214884525
|1 CREDI إلى GBP
￡0.0106766525
|1 CREDI إلى EUR
€0.0128390125
|1 CREDI إلى USD
$0.01351475
|1 CREDI إلى MYR
RM0.060816375
|1 CREDI إلى TRY
₺0.475448905
|1 CREDI إلى JPY
¥2.1149232275
|1 CREDI إلى RUB
₽1.3889108575
|1 CREDI إلى INR
₹1.147942865
|1 CREDI إلى IDR
Rp217.9798081925
|1 CREDI إلى PHP
₱0.79520789
|1 CREDI إلى EGP
￡E.0.6874953325
|1 CREDI إلى BRL
R$0.08216968
|1 CREDI إلى CAD
C$0.0193260925
|1 CREDI إلى BDT
৳1.6083903975
|1 CREDI إلى NGN
₦20.920562705
|1 CREDI إلى UAH
₴0.5645111075
|1 CREDI إلى VES
Bs0.68925225
|1 CREDI إلى PKR
Rs3.7466941425
|1 CREDI إلى KZT
₸7.0683493975
|1 CREDI إلى THB
฿0.4620693025
|1 CREDI إلى TWD
NT$0.4409862925
|1 CREDI إلى CHF
Fr0.0120281275
|1 CREDI إلى HKD
HK$0.1050096075
|1 CREDI إلى MAD
.د.م0.135417795