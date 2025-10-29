معلومات سعر CRAWJU (CRAWJU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00106249 $ 0.00106249 $ 0.00106249 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106249$ 0.00106249 $ 0.00106249 عالية طوال الوقت $ 0.00438897$ 0.00438897 $ 0.00438897 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +6.11% تغير السعر (1يوم) -3.14% تغير السعر (7 أيام) -28.56% تغير السعر (7 أيام) -28.56%

سعر CRAWJU (CRAWJU) في الوقت الحقيقي هو $0.00101833. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRAWJU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00106249، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRAWJU على الإطلاق هو $ 0.00438897، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRAWJU +6.11% على مدار الساعة الماضية، -3.14% على مدار 24 ساعة، و -28.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CRAWJU (CRAWJU)

القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 994.11M 994.11M 994.11M إجمالي العرض 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

القيمة السوقية الحالية لـ CRAWJU هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRAWJU يبلغ 994.11M، مع إجمالي عرض 994109792.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.