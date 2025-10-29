معلومات سعر Crackcoon (CHEWY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00145338$ 0.00145338 $ 0.00145338 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.75% تغير السعر (7 أيام) +6.75%

سعر Crackcoon (CHEWY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CHEWY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCHEWY على الإطلاق هو $ 0.00145338، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CHEWY -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crackcoon (CHEWY)

القيمة السوقية $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crackcoon هي $ 9.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHEWY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.62K.