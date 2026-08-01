سعر Covenant Foundation اليوم

السعر المباشر لمشروع Covenant Foundation (CVT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CVT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CVT.

يحتل Covenant Foundation حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,901، مع عرض متداول قدره 534.72M CVT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CVT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CVT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-18.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Covenant Foundation (CVT)

القيمة السوقية $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 65.27K$ 65.27K $ 65.27K إمداد دورة التداول 534.72M 534.72M 534.72M إجمالي العرض 999,992,872.488752 999,992,872.488752 999,992,872.488752

القيمة السوقية الحالية لـ Covenant Foundation هي $ 34.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CVT يبلغ 534.72M، مع إجمالي عرض 999992872.488752. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.27K.