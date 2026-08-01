سعر Covenant اليوم

السعر المباشر لمشروع Covenant (CVNT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CVNT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CVNT.

يحتل Covenant حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,685، مع عرض متداول قدره 900.18M CVNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CVNT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CVNT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-9.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Covenant (CVNT)

القيمة السوقية $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K إمداد دورة التداول 900.18M 900.18M 900.18M إجمالي العرض 999,992,434.877071 999,992,434.877071 999,992,434.877071

القيمة السوقية الحالية لـ Covenant هي $ 49.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CVNT يبلغ 900.18M، مع إجمالي عرض 999992434.877071. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.69K.