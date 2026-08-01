سعر ConsumerFi Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع ConsumerFi Protocol (CFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CFI.

يحتل ConsumerFi Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116,769، مع عرض متداول قدره 223.74M CFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00737355، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CFI بمقدار -0.69% خلال الساعة الماضية و+0.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.11K.

معلومات سوق ConsumerFi Protocol (CFI)

القيمة السوقية $ 116.77K$ 116.77K $ 116.77K الحجم (24 ساعة) $ 3.11K$ 3.11K $ 3.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 482.64K$ 482.64K $ 482.64K إمداد دورة التداول 223.74M 223.74M 223.74M إجمالي العرض 924,794,368.8034313 924,794,368.8034313 924,794,368.8034313

القيمة السوقية الحالية لـ ConsumerFi Protocol هي $ 116.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.11K. العرض المتداول لـ CFI يبلغ 223.74M، مع إجمالي عرض 924794368.8034313. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 482.64K.