معلومات سعر ComputerStrategy (CMPSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) -29.22% تغير السعر (7 أيام) -29.22%

سعر ComputerStrategy (CMPSTR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CMPSTR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCMPSTR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CMPSTR -0.05% على مدار الساعة الماضية، -2.62% على مدار 24 ساعة، و -29.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ComputerStrategy (CMPSTR)

القيمة السوقية $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K إمداد دورة التداول 931.60M 931.60M 931.60M إجمالي العرض 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

القيمة السوقية الحالية لـ ComputerStrategy هي $ 21.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CMPSTR يبلغ 931.60M، مع إجمالي عرض 931596964.5336446. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.46K.