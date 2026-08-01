سعر Common اليوم

السعر المباشر لمشروع Common (COMMON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMMON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COMMON.

يحتل Common حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 224,565، مع عرض متداول قدره 3.04B COMMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMMON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03666064، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COMMON بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و+3.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Common (COMMON)

القيمة السوقية $ 224.57K$ 224.57K $ 224.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 738.04K$ 738.04K $ 738.04K إمداد دورة التداول 3.04B 3.04B 3.04B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Common هي $ 224.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COMMON يبلغ 3.04B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 738.04K.