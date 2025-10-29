معلومات سعر COMFY (DCP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -5.74% تغير السعر (7 أيام) -11.39% تغير السعر (7 أيام) -11.39%

سعر COMFY (DCP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DCP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDCP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DCP -0.37% على مدار الساعة الماضية، -5.74% على مدار 24 ساعة، و -11.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق COMFY (DCP)

القيمة السوقية $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ COMFY هي $ 10.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.39K.