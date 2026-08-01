سعر Coldstar اليوم

السعر المباشر لمشروع Coldstar (COLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COLD.

يحتل Coldstar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,324، مع عرض متداول قدره 822.57M COLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COLD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COLD بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-5.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Coldstar (COLD)

القيمة السوقية $ 31.32K$ 31.32K $ 31.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.32K$ 31.32K $ 31.32K إمداد دورة التداول 822.57M 822.57M 822.57M إجمالي العرض 999,969,898.216894 999,969,898.216894 999,969,898.216894

القيمة السوقية الحالية لـ Coldstar هي $ 31.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COLD يبلغ 822.57M، مع إجمالي عرض 999969898.216894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.32K.