معلومات سعر CoinBuck (BUCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) +1.95% تغير السعر (7 أيام) +1.95%

سعر CoinBuck (BUCK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUCK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUCK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUCK -0.05% على مدار الساعة الماضية، -1.34% على مدار 24 ساعة، و +1.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CoinBuck (BUCK)

القيمة السوقية $ 909.61K$ 909.61K $ 909.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 909.61K$ 909.61K $ 909.61K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CoinBuck هي $ 909.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUCK يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 909.61K.