سعر Coinbase Wrapped MEGA اليوم

السعر المباشر لمشروع Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) اليوم هو $ 0.03189327، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CBMEGA الحالي إلى USD هو $ 0.03189327 لكل CBMEGA.

يحتل Coinbase Wrapped MEGA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 551,206، مع عرض متداول قدره 17.28M CBMEGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CBMEGA بين $ 0.03085241 (أدنى) و$ 0.03234757 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.172413، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02831716.

على المدى القصير، تحرك CBMEGA بمقدار -0.44% خلال الساعة الماضية و-12.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 260.51K.

معلومات سوق Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA)

القيمة السوقية $ 551.21K$ 551.21K $ 551.21K الحجم (24 ساعة) $ 260.51K$ 260.51K $ 260.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 551.21K$ 551.21K $ 551.21K إمداد دورة التداول 17.28M 17.28M 17.28M إجمالي العرض 17,282,953.32345775 17,282,953.32345775 17,282,953.32345775

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Wrapped MEGA هي $ 551.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 260.51K. العرض المتداول لـ CBMEGA يبلغ 17.28M، مع إجمالي عرض 17282953.32345775. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 551.21K.