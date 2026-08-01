سعر Cloud اليوم

السعر المباشر لمشروع Cloud (CLOUD) اليوم هو $ 0.02156218، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLOUD الحالي إلى USD هو $ 0.02156218 لكل CLOUD.

يحتل Cloud حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,915,955، مع عرض متداول قدره 599.01M CLOUD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLOUD بين $ 0.02144096 (أدنى) و$ 0.02157912 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.625172، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01277256.

على المدى القصير، تحرك CLOUD بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+1.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 41.54K.

معلومات سوق Cloud (CLOUD)

القيمة السوقية $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M الحجم (24 ساعة) $ 41.54K$ 41.54K $ 41.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.56M$ 21.56M $ 21.56M إمداد دورة التداول 599.01M 599.01M 599.01M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cloud هي $ 12.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 41.54K. العرض المتداول لـ CLOUD يبلغ 599.01M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.56M.