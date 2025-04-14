سعر Clancy (CLANCY)
سعر Clancy (CLANCY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.25K. يتم تحديث سعر CLANCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clancy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Clancy خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Clancy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clancy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clancy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clancy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clancy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-3.66%
-31.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CLANCY is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) with a fixed supply of 1 billion tokens. It’s created purely for entertainment, with no inherent value, financial promises, or structured development plan. Drawing inspiration from Clancy, a koala celebrated for its resilience in the face of hardship, the project embodies endurance, adaptability, and community engagement. The liquidity pool has been permanently burned, and the token features zero transaction fees, ensuring a transparent and equitable trading process. It offers no investment rewards, staking options, or practical utilities, remaining a lighthearted, community-focused digital asset.
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