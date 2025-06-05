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سعر Circle USYC (USYC) المباشر لليوم هو USD 1.088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 408.75M . يتم تحديث سعر USYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Circle USYC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Circle USYC خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 375.53M

أداء سعر Circle USYC (USYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Circle USYC مقابل USD هو $ -0.00010290674748 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Circle USYC مقابل USD هو $ +0.0029862336 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Circle USYC مقابل USD هو $ +0.0082577024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Circle USYC مقابل USD هو $ +0.0099146521092974 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00010290674748 -0.00% 30 يوم $ +0.0029862336 +0.27% 60 يوم $ +0.0082577024 +0.76% 90 يوم $ +0.0099146521092974 +0.92%

تحليل سعر Circle USYC (USYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Circle USYC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 24 ساعة مرتفع $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Circle USYC (USYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: