سعر Chonkers اليوم

السعر المباشر لمشروع Chonkers (CHONKERS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHONKERS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHONKERS.

يحتل Chonkers حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,077، مع عرض متداول قدره 999.51M CHONKERS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHONKERS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00112827، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHONKERS بمقدار -1.52% خلال الساعة الماضية و+9.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Chonkers (CHONKERS)

القيمة السوقية $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K إمداد دورة التداول 999.51M 999.51M 999.51M إجمالي العرض 999,510,909.303577 999,510,909.303577 999,510,909.303577

القيمة السوقية الحالية لـ Chonkers هي $ 40.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHONKERS يبلغ 999.51M، مع إجمالي عرض 999510909.303577. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.08K.