سعر Chirpley اليوم

السعر المباشر لمشروع Chirpley (CHRP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHRP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHRP.

يحتل Chirpley حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,090، مع عرض متداول قدره 636.76M CHRP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHRP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03695469، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHRP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Chirpley (CHRP)

القيمة السوقية $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.66K$ 89.66K $ 89.66K إمداد دورة التداول 636.76M 636.76M 636.76M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chirpley هي $ 57.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHRP يبلغ 636.76M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.66K.