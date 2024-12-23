سعر CHIPI (CHIPI)
سعر CHIPI (CHIPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 225.70K. يتم تحديث سعر CHIPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHIPI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K
- تغيير سعر CHIPI خلال اليوم هو -6.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M
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خلال اليوم، كان سعر CHIPI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHIPI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHIPI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHIPI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.52%
|30 يوم
|$ 0
|-50.62%
|60 يوم
|$ 0
|-55.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHIPI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
-6.52%
-22.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing.
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