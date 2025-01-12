سعر Chilling Toad (CTOAD)
سعر Chilling Toad (CTOAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.72K. يتم تحديث سعر CTOAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chilling Toad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.96
- تغيير سعر Chilling Toad خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M
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خلال اليوم، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-37.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chilling Toad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+0.05%
-11.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.
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