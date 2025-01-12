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سعر Chilling Toad (CTOAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.72K . يتم تحديث سعر CTOAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chilling Toad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.96 - تغيير سعر Chilling Toad خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.42M

أداء سعر Chilling Toad (CTOAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chilling Toad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ 0 -37.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chilling Toad (CTOAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chilling Toad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00347986$ 0.00347986 $ 0.00347986 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -11.85%

معلومات سوق Chilling Toad (CTOAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: