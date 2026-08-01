سعر Chill Town اليوم

السعر المباشر لمشروع Chill Town (CHILLTOWN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHILLTOWN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHILLTOWN.

يحتل Chill Town حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,816، مع عرض متداول قدره 855.49M CHILLTOWN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHILLTOWN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHILLTOWN بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-16.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Chill Town (CHILLTOWN)

القيمة السوقية $ 39.82K$ 39.82K $ 39.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.82K$ 39.82K $ 39.82K إمداد دورة التداول 855.49M 855.49M 855.49M إجمالي العرض 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chill Town هي $ 39.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHILLTOWN يبلغ 855.49M، مع إجمالي عرض 855487131.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.82K.