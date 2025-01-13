سعر Chicky (CHICKY)
سعر Chicky (CHICKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHICKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chicky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 680.14
- تغيير سعر Chicky خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chicky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chicky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chicky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chicky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-7.97%
|60 يوم
|$ 0
|-1.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chicky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.03%
-4.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most memeable memecoin that is playable. The dogs have had their day; it's time for the chickens to take reign.
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