سعر Cheese (CHEESE)
سعر Cheese (CHEESE) المباشر لليوم هو USD 0.00234021. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M. يتم تحديث سعر CHEESE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cheese الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.85K
- تغيير سعر Cheese خلال اليوم هو +3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ -0.0006143863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.21%
|30 يوم
|$ -0.0006143863
|-26.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheese: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.64%
+3.21%
+3.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cheese is a meme coin of a mouse inspired by Pepe the frog. "Cheesed to meet you" is a comical phrase commonly associated with this meme. The first known appearance of the phrase "cheesed to meet you" paired with the Pepe Mouse appeared in August 2019 on 4chan. Cheese is the first SOL meme coin originating from the 4chan board /biz/. Other successful projects originating from there include: Apu Apustaja, Mumu the bull and Bobo the bear.
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