احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHEESE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHEESE.

سعر Cheese (CHEESE) المباشر لليوم هو USD 0.00234021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M . يتم تحديث سعر CHEESE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cheese الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.85K - تغيير سعر Cheese خلال اليوم هو +3.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Cheese (CHEESE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ -0.0006143863 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheese مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.21% 30 يوم $ -0.0006143863 -26.25% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cheese (CHEESE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheese: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00223712$ 0.00223712 $ 0.00223712 24 ساعة مرتفع $ 0.00284534$ 0.00284534 $ 0.00284534 عالية طوال الوقت $ 0.02652183$ 0.02652183 $ 0.02652183 تغير السعر (1 ساعة) -4.64% تغير السعر (1يوم) +3.21% تغير السعر (7 أيام) +3.65%

معلومات سوق Cheese (CHEESE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: