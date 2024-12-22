سعر CHEEKS (CHEEKS)
سعر CHEEKS (CHEEKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.19K. يتم تحديث سعر CHEEKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHEEKS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.21K
- تغيير سعر CHEEKS خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.84M
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خلال اليوم، كان سعر CHEEKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHEEKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHEEKS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHEEKS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-71.39%
|60 يوم
|$ 0
|-76.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHEEKS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
+0.23%
-13.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets.
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