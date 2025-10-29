معلومات سعر CheckDot (CDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.061332 $ 0.061332 $ 0.061332 24 ساعة منخفض $ 0.070222 $ 0.070222 $ 0.070222 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.061332$ 0.061332 $ 0.061332 24 ساعة مرتفع $ 0.070222$ 0.070222 $ 0.070222 عالية طوال الوقت $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 أدنى سعر $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -10.56% تغير السعر (7 أيام) -8.18% تغير السعر (7 أيام) -8.18%

سعر CheckDot (CDT) في الوقت الحقيقي هو $0.061999. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CDT بين أدنى سعر $ 0.061332 وأعلى سعر $ 0.070222، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCDT على الإطلاق هو $ 1.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00930431.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CDT -0.04% على مدار الساعة الماضية، -10.56% على مدار 24 ساعة، و -8.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CheckDot (CDT)

القيمة السوقية $ 458.01K$ 458.01K $ 458.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 619.73K$ 619.73K $ 619.73K إمداد دورة التداول 7.39M 7.39M 7.39M إجمالي العرض 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

القيمة السوقية الحالية لـ CheckDot هي $ 458.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CDT يبلغ 7.39M، مع إجمالي عرض 9999250.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 619.73K.