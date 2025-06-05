سعر Cellex (CELLEX)
سعر Cellex (CELLEX) المباشر لليوم هو USD 0.00161657. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.66K. يتم تحديث سعر CELLEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cellex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cellex خلال اليوم هو -7.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ -0.000134820013742465 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000134820013742465
|-7.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cellex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-7.69%
-25.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment.
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