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سعر Cellex (CELLEX) المباشر لليوم هو USD 0.00161657 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.66K . يتم تحديث سعر CELLEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cellex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cellex خلال اليوم هو -7.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Cellex (CELLEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ -0.000134820013742465 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cellex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000134820013742465 -7.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cellex (CELLEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cellex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00161082$ 0.00161082 $ 0.00161082 24 ساعة مرتفع $ 0.0017791$ 0.0017791 $ 0.0017791 عالية طوال الوقت $ 0.00573648$ 0.00573648 $ 0.00573648 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -7.69% تغير السعر (7 أيام) -25.82%

معلومات سوق Cellex (CELLEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: