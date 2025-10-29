معلومات سعر Cel AI (SN127) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 24 ساعة منخفض $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 24 ساعة مرتفع $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 عالية طوال الوقت $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 أدنى سعر $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 تغير السعر (1 ساعة) +1.17% تغير السعر (1يوم) -24.13% تغير السعر (7 أيام) +132.54% تغير السعر (7 أيام) +132.54%

سعر Cel AI (SN127) في الوقت الحقيقي هو $2.05. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN127 بين أدنى سعر $ 1.83 وأعلى سعر $ 2.7، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN127 على الإطلاق هو $ 3.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.385811.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN127 +1.17% على مدار الساعة الماضية، -24.13% على مدار 24 ساعة، و +132.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cel AI (SN127)

القيمة السوقية $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M إمداد دورة التداول 1.20M 1.20M 1.20M إجمالي العرض 1,202,260.117590925 1,202,260.117590925 1,202,260.117590925

القيمة السوقية الحالية لـ Cel AI هي $ 2.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN127 يبلغ 1.20M، مع إجمالي عرض 1202260.117590925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.45M.