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سعر Ceiling Cat (CEICAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.89K . يتم تحديث سعر CEICAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ceiling Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 407.92 - تغيير سعر Ceiling Cat خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Ceiling Cat (CEICAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.12% 30 يوم $ 0 -67.59% 60 يوم $ 0 -76.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ceiling Cat (CEICAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ceiling Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01110824$ 0.01110824 $ 0.01110824 تغير السعر (1 ساعة) +1.73% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -45.73%

معلومات سوق Ceiling Cat (CEICAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: