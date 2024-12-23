سعر Ceiling Cat (CEICAT)
سعر Ceiling Cat (CEICAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.89K. يتم تحديث سعر CEICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ceiling Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 407.92
- تغيير سعر Ceiling Cat خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ceiling Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-67.59%
|60 يوم
|$ 0
|-76.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ceiling Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.73%
-0.12%
-45.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ceiling Cat is watching you │2003 OG MEME
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