سعر CCTV (CCTV)
سعر CCTV (CCTV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 247.82K. يتم تحديث سعر CCTV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CCTV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.92K
- تغيير سعر CCTV خلال اليوم هو -5.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.97M
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خلال اليوم، كان سعر CCTV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CCTV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CCTV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CCTV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.00%
|30 يوم
|$ 0
|-78.61%
|60 يوم
|$ 0
|-69.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CCTV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-5.00%
-36.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The official skibidi youtube series originated from a short video without any thought behind it (we never know for sure) and no lore, now the series on youtube has billions of views, and the main channel has 50 million subscribers under 300 videos. "Cameraman/CCTV" is the most seen race in the official youtube series, in the series, they are at war with the "skibidi toilet" race until they ally against a common enemy.
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