سعر CANTO اليوم

السعر المباشر لمشروع CANTO (CANTO) اليوم هو $ 0.00133449، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CANTO الحالي إلى USD هو $ 0.00133449 لكل CANTO.

يحتل CANTO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 811,989، مع عرض متداول قدره 608.47M CANTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CANTO بين $ 0.00132442 (أدنى) و$ 0.00133672 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.764501، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CANTO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+20.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.89.

معلومات سوق CANTO (CANTO)

القيمة السوقية $ 811.99K$ 811.99K $ 811.99K الحجم (24 ساعة) $ 2.89$ 2.89 $ 2.89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M إمداد دورة التداول 608.47M 608.47M 608.47M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CANTO هي $ 811.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.89. العرض المتداول لـ CANTO يبلغ 608.47M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.