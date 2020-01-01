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أعلى منصة إطلاق التمويل المستحيل التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع منصة إطلاق التمويل المستحيل. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003851
0.00%
-0.92%
-1.45%
$ 77.94M
$ 15.82M
2
CARV
CARV
CARV
$ 0.02927
-0.81%
-1.91%
-3.77%
$ 17.88M
$ 1.89M
3
Fuel
Fuel
FUEL
$ 0.00087
0.00%
+1.16%
0.00%
$ 7.24M
$ 466.24K
4
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05994
-0.28%
+0.05%
-0.53%
$ 4.87M
$ 1.23M
5
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00402646
-0.63%
-0.01%
-5.58%
$ 3.89M
$ 475.23
6
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02079
-0.29%
-1.61%
+1.72%
$ 2.00M
$ 3.28M
7
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00536999
-0.13%
-0.03%
+18.47%
$ 1.25M
$ 5.86K
8
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00055634
+0.21%
-0.02%
-10.13%
$ 22.68K
$ 78.78

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل المستحيل ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
منصة إطلاق التمويل المستحيل تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $115.08M.
ما هو التوكن منصة إطلاق التمويل المستحيل الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين منصة إطلاق التمويل المستحيل التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر FUEL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل المستحيل الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 منصة إطلاق التمويل المستحيل التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل المستحيل الشائعة ATH, CARV, FUEL. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة منصة إطلاق التمويل المستحيل ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل المستحيل حوالي $115.08M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع منصة إطلاق التمويل المستحيل ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.