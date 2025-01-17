سعر Cas9 (CRISPR)
سعر Cas9 (CRISPR) المباشر لليوم هو USD 0.00599361. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.98M. يتم تحديث سعر CRISPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cas9 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.55K
- تغيير سعر Cas9 خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cas9: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
-0.29%
+3.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds
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