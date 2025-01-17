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سعر Cas9 (CRISPR) المباشر لليوم هو USD 0.00599361 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.98M . يتم تحديث سعر CRISPR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cas9 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.55K - تغيير سعر Cas9 خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Cas9 (CRISPR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cas9 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cas9 (CRISPR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cas9: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00588447$ 0.00588447 $ 0.00588447 24 ساعة مرتفع $ 0.00655378$ 0.00655378 $ 0.00655378 عالية طوال الوقت $ 0.00928437$ 0.00928437 $ 0.00928437 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) +3.46%

معلومات سوق Cas9 (CRISPR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: