سعر CAPACITR اليوم

السعر المباشر لمشروع CAPACITR (CAPACITR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAPACITR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CAPACITR.

يحتل CAPACITR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,673، مع عرض متداول قدره 100.00B CAPACITR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAPACITR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAPACITR بمقدار -2.72% خلال الساعة الماضية و-4.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CAPACITR (CAPACITR)

القيمة السوقية $ 77.67K$ 77.67K $ 77.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.67K$ 77.67K $ 77.67K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CAPACITR هي $ 77.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAPACITR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.67K.