سعر Camelot Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Camelot Token (GRAIL) اليوم هو $ 32.06، مع تغير بنسبة 13.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRAIL الحالي إلى USD هو $ 32.06 لكل GRAIL.

يحتل Camelot Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 843,551، مع عرض متداول قدره 26.32K GRAIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRAIL بين $ 28.22 (أدنى) و$ 32.65 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,643.22، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 28.05.

على المدى القصير، تحرك GRAIL بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-6.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.36K.

معلومات سوق Camelot Token (GRAIL)

القيمة السوقية $ 843.55K$ 843.55K $ 843.55K الحجم (24 ساعة) $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M إمداد دورة التداول 26.32K 26.32K 26.32K إجمالي العرض 91,639.60990946395 91,639.60990946395 91,639.60990946395

القيمة السوقية الحالية لـ Camelot Token هي $ 843.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.36K. العرض المتداول لـ GRAIL يبلغ 26.32K، مع إجمالي عرض 91639.60990946395. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.94M.