سعر CAMELL اليوم

السعر المباشر لمشروع CAMELL (CAMT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAMT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CAMT.

يحتل CAMELL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,889.64، مع عرض متداول قدره 1.00B CAMT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAMT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00471643، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAMT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CAMELL (CAMT)

القيمة السوقية $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CAMELL هي $ 10.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAMT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.89K.