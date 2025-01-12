سعر Cairo (CAIRO)
سعر Cairo (CAIRO) المباشر لليوم هو USD 0.00003605. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.05K. يتم تحديث سعر CAIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cairo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.55
- تغيير سعر Cairo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cairo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cairo مقابل USD هو $ +0.0000023834 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cairo مقابل USD هو $ -0.0000053000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cairo مقابل USD هو $ -0.00025713241834941713 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000023834
|+6.61%
|60 يوم
|$ -0.0000053000
|-14.70%
|90 يوم
|$ -0.00025713241834941713
|-87.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cairo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0 0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0
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