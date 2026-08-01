سعر Cacheon اليوم

السعر المباشر لمشروع Cacheon (SN14) اليوم هو $ 1.94، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN14 الحالي إلى USD هو $ 1.94 لكل SN14.

يحتل Cacheon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,700,308، مع عرض متداول قدره 4.49M SN14. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN14 بين $ 1.89 (أدنى) و$ 1.96 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 45.73، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0161508.

على المدى القصير، تحرك SN14 بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-6.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.71K.

معلومات سوق Cacheon (SN14)

القيمة السوقية $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M الحجم (24 ساعة) $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M إمداد دورة التداول 4.49M 4.49M 4.49M إجمالي العرض 4,490,998.461270356 4,490,998.461270356 4,490,998.461270356

القيمة السوقية الحالية لـ Cacheon هي $ 8.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.71K. العرض المتداول لـ SN14 يبلغ 4.49M، مع إجمالي عرض 4490998.461270356. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.70M.