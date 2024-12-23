سعر bZx Protocol (BZRX)
سعر bZx Protocol (BZRX) المباشر لليوم هو USD 0.00414308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.06M. يتم تحديث سعر BZRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bZx Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.73
- تغيير سعر bZx Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.78M
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خلال اليوم، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ +0.0011739139 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ -0.0029159912 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0011739139
|+28.33%
|60 يوم
|$ -0.0029159912
|-70.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bZx Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+1.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.
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€0.003935926
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$0.00414308
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₺0.1457535544
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¥0.6481434352
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₽0.42570147
|1 BZRX إلى INR
₹0.3519132152
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Rp66.8238616124
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￡E.0.2107170488
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|1 BZRX إلى CAD
C$0.0059246044
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₴0.1730564516
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Bs0.21129708
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Rs1.1485860684
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