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سعر bZx Protocol (BZRX) المباشر لليوم هو USD 0.00414308 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.06M . يتم تحديث سعر BZRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bZx Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.73 - تغيير سعر bZx Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 980.78M

أداء سعر bZx Protocol (BZRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ +0.0011739139 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ -0.0029159912 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bZx Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0011739139 +28.33% 60 يوم $ -0.0029159912 -70.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر bZx Protocol (BZRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bZx Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.26%

معلومات سوق bZx Protocol (BZRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: